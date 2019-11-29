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11:10, 29 ноября 2019 511

Рязанские тхэквондисты завоевали в Тель-Авиве три «серебра» и «бронзу»

Рязанские тхэквондисты завоевали в Тель-Авиве три «серебра» и «бронзу»

Рязанские тхэквондисты завоевали в Тель-Авиве три «серебра» и «бронзу». Международный турнир по тхэквондо (ВТФ) 17 Israel Taekwondo Open Championships проводили в Израиле 23-24 ноября.

В соревнованиях участвовали спортсмены рязанской СДЮСШОР «Юпитер», ДЮСШ «Витязь» и СШОР «Академия единоборств». «Юпитерцы» завоевали три медали: «серебро» получили Анастасия Косьяненко, Артем Грачев и Анна Мещанинова. Анастасия Ермилова из «Академии единоборств» заняла третье место.

Спортсмены занимаются под руководством тренеров-преподавателей Сергея и Нигины Косьяненко.

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