В двух рязанских поселках открыли спортивные площадки

В пятницу, 29 ноября, в рабочих поселках Сараи и Александро-Невский открыли спортивные площадки. На церемонии были замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин, главы администрации районов, сельских поселений и местные жители.
На площадках есть гимнастические скамьи, перекладины, силовые тренажеры и велотренажеры, шведские стенки. На этом оборудовании могут заниматься инвалиды. Для безопасности спортсменов уложили смягчающее покрытие.
Гамзин пояснил, что в этом году по проекту «Спорт- норма жизни» в регионе появится 13 спортплощадок.
«Уверен, что новые объекты станут популярным местом для жителей районов и послужат основой физической активности и здорового образа жизни населения. В следующем году работа по созданию спортивных площадок будет продолжена», — отметил он.
На церемонии рязанцам вручили благодарственные письма регионального минспорта и золотые знаки отличия комплекса ГТО.