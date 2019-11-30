Александра Трусова передала юным рязанским фигуристам игрушки с автографами. Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию на коньках начинала заниматься во Дворце спорта «Олимпийский»,
Первый тренер Трусовой Ольга Шевцова рассказала своим воспитанникам об этапе Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелекома» в Москве, где
«Для нас большая честь, что Саша сделала первые шаги в фигурном катании во Дворце спорта „Олимпийский“, а сейчас устанавливает мировые рекорды и не забывает о нашей школе», — отметила тренер.
Фото с сайта рязанского минспорта