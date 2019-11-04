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16:07, 4 ноября 2019 336

В Рязани прошли всероссийские соревнования по тхэквондо

В Рязани прошли всероссийские соревнования по тхэквондо

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 2 ноября в Академии единоборств прошел 11 всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Кубок Посла Республики Корея в Российской Федерации», сообщили на сайте горадминистрации.

В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Николай Любимов, чрезвычайный и полномочный посол Кореи в России Ли Сок Пэ, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, мэр Елена Сорокина.

В состязаниях участвовали команды из Центрального, Приволжского, Кавказского и Южного федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязанской области. Также гости увидели показательные выступления рязанских тхэквондистов, корейские и русские танцы. Рязанцы вошли в состав сборных команд ЦФО.

Первое место заняла команда Северо-Кавказского федерального округа, второе — Южного федерального и третье — Центрального федерального. Среди женских команд лидером оказалась команда из Поволжского федерального округа. Вторыми стали спортсменки из Центрального федерального округа, а третьими — из Москвы.

Победители представят Россию в международном финале турнира в Корее.

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