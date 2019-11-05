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10:55, 5 ноября 2019 499

ФК «Рязань» выиграл последний домашний матч в году

ФК «Рязань» выиграл последний домашний матч в году

ФК «Рязань» выиграл последний домашний матч в году. В субботу, 2 ноября, «горожане» со счетом 3:1 обыграли раменский «Сатурн».

Счет открыл Владислав Фасхутдинов в первом тайме, реализовав выход один на один.

Во втором тайме капитан рязанцев Алексей Житников после сольного прохода удвоил преимущество своей команды. Спустя три минуты один мяч «Сатурн» отыграл, однако в концовке гости забили в свои ворота.

ФК «Рязань» набрал 24-е очко и поднялся на пятое место.

Последний матч в году «горожане» проведут в субботу, 9 ноября, в Липецке против «Металлурга».

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