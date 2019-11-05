ФК «Рязань» выиграл последний домашний матч в году. В субботу, 2 ноября, «горожане» со счетом 3:1 обыграли раменский «Сатурн».
Счет открыл Владислав Фасхутдинов в первом тайме, реализовав выход один на один.
Во втором тайме капитан рязанцев Алексей Житников после сольного прохода удвоил преимущество своей команды. Спустя три минуты один мяч «Сатурн» отыграл, однако в концовке гости забили в свои ворота.
ФК «Рязань» набрал 24-е очко и поднялся на пятое место.
Последний матч в году «горожане» проведут в субботу, 9 ноября, в Липецке против «Металлурга».