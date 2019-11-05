В Рязанской области стартовали игры в дивизионе «Любитель 18+ Лига Надежды» Ночной Хоккейной Лиги

В субботу, 2 ноября, стартовали игры Ночной Хоккейной Лиги Рязанской области в дивизионе «Любитель 18+ Лига Надежды». В этом году в ней принимают участие восемь команд — представители Рязани, Рыбного, Сасова, Рязанского и Скопинского районов.

Один из стартовых матчей прошел в ФСК «Планета спорта» (Сасово), где встретились новички Лиги — команда «Сасово» и обладатели четвертого места в прошлом сезоне — команда «Поляны». Хозяева площадки сразу взяли инициативу в свои руки, забивая голы один за другим. Дважды отличились Евгений Андрианов и Виктор Манушкин, еще одну шайбу забросил Максим Монахов.

В обороне хорошо сыграл вратарь «Сасова» Денис Уляшин. Моментов для взятия ворот «Поляны» создали множество, однако реализовать ошибки соперника в обороне не позволила игра голкипера хозяев.

В Рязани сразу три матча прошло в ЛДС «Десант». Первыми на лед вышли команды «Сталькомплект» и «МБ Рязань». В прошлом сезоне команды боролись за пятое место и тогда сильнее были хоккеисты «Мерседеса». И в этот раз они оказались сильнее, открыв счет уже в первом периоде. Две заброшенные шайбы на счету у автомобилиста Вадима Варламова, по одной у Алексея Волкова и Андрея Ходова. «Сталькомплект» не остался в стороне, от синей линии по цели выстрелил Евгений Горшков, выкатившийся из-за ворот Никита Чернов в борьбе с защитником удачно поставил клюшку, и шайба вошла в верхний угол. Итог встречи — 1:4.

В центральном матче тура встретились прошлогодние призеры: «Техкомплект» и «Рыбное». Команда Олега Банного выиграла отборочный этап, рыбновцы финишировали третьими. Оба коллектива существенно поменяли составы, так что до начала игры сложно было представить, как повернется сюжет. «Рыбное» открыли счет, однако соперники быстро решили реабилитироваться и в течение одного периода отправили в ворота противника сразу семь шайб. В третьем периоде исправить ситуацию уже не удалось.

Однако самым запоминающимся стал заключительный матч первого тура — «Торпедо» (Скопинский район) — РГВВДКУ (Рязань). Скопинский район впервые в истории НХЛ выставил на турнир свою команду, а команда РГВВДКУ была серебряным призером прошлого сезона и обладателем Кубка Открытия в этом сезоне. Новички турнира основательно подготовились к встрече: за 80 км приехали порядка 100 болельщиков, которые в холле ледового дворца устроили настоящее шоу: композиции на баяне, барабанах, трубе, выкрикивание поддерживающих слов своей команде, песни и танцы. Они же на протяжении всего матча громко болели за своих хоккеистов.

На матче присутствовал и глава администрации Скопинского района Александр Боков. Он признался: «Скопинский район безумно спортивный! У нас присутствуют все игровые виды спорта, на территории района проходит Чемпионат России по мотокроссу, наши теннисисты являются ведущими в Рязанской области. Я очень рад, что теперь мы принимаем участие и в Ночной Хоккейной Лиге, несмотря на все сложности (в Скопинском районе нет крытой ледовой площадки, в настоящее время команда выезжает тренироваться в Московскую область)».

На символическом открытии выступили Александр Боков и исполнительный директор НХЛ в Рязанской области Игорь Власов. Они пожелали игрокам побольше голов, а зрителям — красочных встреч.

Стартовый отрезок выдался безголевым. Основные события развернулись во втором периоде. Скопинцы получили право реализовать «лишнего», однако пропустили в большинстве две шайбы. В третьем периоде скопинские хоккеисты старались забросить шайбу престижа, что им и удалось, когда атаку «три в два» реализовал Сергей Новиков. Это была первая шайба скопинских хоккеистов, заброшенная в Ночной Хоккейной Лиге.

Несмотря на проигрыш, глава района Александр Боков лично поблагодарил всех игроков и зрителей, выразив уверенность, что в ближайших встречах команда «Торпедо» обязательно одержит немало побед.

По статистике, любительские хоккейные команды также существуют в Ряжске, Михайлове, Старожилово, Александре-Невском, однако желание поучаствовать в главном любительском турнире области и страны данные районы пока не проявляли.