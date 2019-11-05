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11:16, 5 ноября 2019 472

Вратарь ХК «Рязань» станцевал макарену после победы над «Динамо»

Вратарь ХК «Рязань» станцевал макарену после победы над «Динамо»

В воскресенье, 3 ноября, ХК «Рязань» обыграл «Динамо» из Твери со счетом 4:1. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Уже на первой минуте хозяева открыли счет после прохода Кирилла Градусова, а голевой пас на свой счет записал вратарь Сергей Большаков. Спустя полторы минуты Станислав Третьяков удвоил преимущество хозяев. К середине первой двадцатиминутки гости выровняли игру и отыграли одну шайбу.

Во втором периоде тверичи начали владеть инициативой, однако свой гол забили гости. Владимир Карпов скрытым пасом из-за ворот вывел на бросок Артема Кокшарова.

Окончательный счет в матче установил сам капитан. Карпов за секунду до сирены поразил пустые ворота гостей.

Вратарь ХК «Рязань» Сергей Большаков после матча отметил победу и набранное очко танцем макарена.

«Первый период получился, пожалуй, лучшим в сезоне по игре в атаке. Но сказалась наша болезнь: имея моменты, не можем их реализовать, поэтому на перерыв при заметном преимуществе ушли с минимальным отрывом в счете. Во втором периоде соперник здорово добавил и нам приходилось больше терпеть, обороняться. Но до конца матча, за исключением, может быть, каких-то мелких ошибок команда план на игру выполнила», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.

«Горожане» набрали 20 очков и поднялись на 11-ю позицию в Конференции-1.

Следующий матч ХК «Рязань» проведет во вторник, 5 ноября, против прошлогоднего победителя «регулярки» СКА-«Невы». Начало в 19:00.

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