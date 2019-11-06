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12:29, 6 ноября 2019 398

ХК «Рязань» проиграл фарм-клубу питерского СКА

ХК «Рязань» проиграл фарм-клубу питерского СКА

ХК «Рязань» проиграл СКА-«Неве». Во вторник, 5 ноября, горожане уступили со счетом 0:2, сообщает клубная пресс-служба.

Гости с начала матча начали играть «первым номером» и на 10-й минуте забили гол. Лишь в концовке матча хозяева начали играть с преимуществом. Рязанцы сняли вратаря, однако пропустили вторую шайбу в пустые ворота.

«Первый период по игре уступили, соперник создал гораздо больше голевых моментов, но удалось остаться в игре. Во втором периоде сумели добавить, немного игру выровняли, но не забивая голов невозможно выиграть игру. Пара моментов было у нас, которые, к сожалению, реализовать не удалось. В третьем периоде соперник нам шансов не дал, в основном полумоменты: владели территориальным преимуществом, где-то уже соперник отдал территорию и перешел на контратаки, но воспользоваться этим территориальным преимуществом не получилось», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.

Следующий матч «горожане» проведут 7 ноября против лидера чемпионата «Динамо» из Петербурга. Начало в 19:00.

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