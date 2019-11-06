Мастера спорта по бадминтону дадут рязанцам мастер-класс

В субботу, 9 ноября, в спортивном комплексе «Буревестник» пройдут мастер-классы. Их проведут члены сборной России и тренерский состав.
Участниками мероприятия, которое проведут по инициативе Рязанской федерации бадминтона «Мещера», станут юные спортсмены и их тренеры.
Они встретятся с мастером спорта по бадминтону Клавдией Майоровой. С 2004 года она была тренером Олимпийской сборной Польши по бадминтону, а с 2009 года стала главным тренером сборной России.
Также с рязанцами пообщается мастер спорта Алексей Сидоров. С 2011 года он старший тренер сборной России по бадминтону.
Начало мероприятия в 16:00.