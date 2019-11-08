ХК «Рязань» обыграл лидера чемпионата. Вратарь станцевал «лунную походку»

ХК «Рязань» обыграл лидера чемпионата. В четверг, 7 ноября, «горожане» со счетом 1:0 обыграли «Динамо» из Петербурга.
Хозяева открыли счет уже на третьей минуте после броска со средней дистанции Георгия Сергеенко. Далее рязанцы стали играть вторым номером, однако создать голевых моментов лидеров так и не позволила. Это поражение для «Динамо» стало первым в основное время в текущем сезоне.
После матча вратарь «горожан» Сергей Большаков вновь станцевал для болельщиков, на этот раз «лунную походку».
«Для нашей команды сегодня был большой матч, все-таки приехал лидер чемпионата. Готовились, настраивались. Хочу поблагодарить команду за запредельную самоотдачу. Только так можно было выиграть», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.
«Горожане» набрали 22 очка и делят 9-11 места в Конференции 1.
Следующий матч ХК «Рязань» проведет 11 ноября в Ростове.
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