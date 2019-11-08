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11:34, 8 ноября 2019 487

Сотрудники Рязанского приборного завода стали «Судьями всероссийской категории»

Сотрудники Рязанского приборного завода стали «Судьями всероссийской категории»

Двое работников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») получили квалификацию «Судья всероссийской категории» по спортивному ориентированию.

Лилия Кротенко и Антон Дубов трудятся в отделе автоматизированного проектирования печатных плат инженером-конструктором и ведущим инженером-конструктором соответственно.

Свой досуг они посвящают занятиям по спортивному ориентированию: тренируются, участвуют в заводских, региональных и всероссийских состязаниях в качестве спортсменов. Также они ведут работу по организации соревнований различных уровней, в том числе выступают судьями.

«Для получения определенной судейской категории необходимо соответствовать требованиям „Положения о спортивных судьях“, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации, — рассказал Антон Дубов. — Категории присваиваются последовательно: третья, вторая, первая и только потом — всероссийская. Все условия, необходимые для получения спортивной квалификации „Судья всероссийской категории“, мы выполнили».

Спортивное ориентирование популярно среди работников АО «ГРПЗ», в октябре в десятый раз прошло заводское первенство. Главным судьей соревнований выступила Лилия Кротенко.

На дистанцию в Солотче вышли 40 человек. Среди них были и опытные спортсмены, и новички, поэтому победителей и призеров определяли в разных категориях. Участникам забега необходимо было как можно быстрее преодолеть незнакомую трассу с обязательным посещением расположенных на ней контрольных пунктов. Заводчане, показавшие лучшие результаты, получили грамоты и денежные премии.

© RZN.info

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