ХК «Рязань» обыграл чемпиона ВХЛ в гостях

ХК «Рязань» выиграл четвертый матч подряд. В понедельник, 9 декабря, «горожане» в Караганде обыграли «Сарыарку» со счетом 2:1.
Счет открыли хозяева в середине второго периода. Рязанцы смогли отыграться на 14-й секунде третьего периода: в большинстве удачно сыграл на добивании Георгий Сергеенко. Спустя минуту гости вышли вперед после гола Владимира Карпова. Уступая в счете карагандинцы много атаковали, снимали вратаря, но отыграться так и не смогли.
«Пацаны просто молодцы: очень сложный выезд, наверное, один из самых сложнейших выездов в лиге, и они прошли его на сто процентов. Тут другого слова, как „счастье, гордость“ за них просто нет, нет других эмоций», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.
ХК «Рязань» набрал 30 очков и поднялся на 11-ю позицию в Конференции 1. В понедельник, 16 декабря, «горожане» сыграют во ДС «Олимпийский» против казанского «Барса». Начало в 19 часов.