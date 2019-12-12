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19:39, 12 декабря 2019 528

Рязанские семьи пригласили сыграть в хоккей

Рязанские семьи пригласили сыграть в хоккей

Рязанские семьи пригласили сыграть в хоккей. Об этом сообщилина сайте горадминистрации.

Физкультурно-оздоровительный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» впервые пройдет 11 января на ледовой площадке в Лесопарке. Начало в 12:00.

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 лет и родители, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом.

Игры проводятся по олимпийской системе. Заявки подаются на почту: hockey-ryazan@mail.ru до 30 декабря.

Программа фестиваля:

  • 11:30 — 12:00 — сбор участников мероприятия;
  • 12:00 — 12:15 — открытие фестиваля;
  • 12:15 — 15:00 — проведение игр;
  • 15:00 — 15:15 — подведение итогов и награждение.

Более подробная информацяи на сайте мэрии.

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