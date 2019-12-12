Рязанские семьи пригласили сыграть в хоккей. Об этом сообщилина сайте горадминистрации.
Физкультурно-оздоровительный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» впервые пройдет 11 января на ледовой площадке в Лесопарке. Начало в 12:00.
К участию приглашаются дети в возрасте от 6 лет и родители, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом.
Игры проводятся по олимпийской системе. Заявки подаются на почту:
Программа фестиваля:
- 11:30 — 12:00 — сбор участников мероприятия;
- 12:00 — 12:15 — открытие фестиваля;
- 12:15 — 15:00 — проведение игр;
- 15:00 — 15:15 — подведение итогов и награждение.
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