В Новомичуринске открыли новую спортплощадку. Об этом сообщили в региональном минспорте.
Площадка стала 13-ой, которая открылась в рамках нацпроекта «Демография». В следующем году еще семь таких же площадок появятся в районах области.
На открытие приехал представитель регионального минспорта Виталий Масляев, который поздравил жителей района от лица главы министра физической культуры и спорта региона Владислава Фролова.
Площадка предназначена для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Там установили комплекс оборудования: гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки.
Для безопасности спортсменов уложили специальное смягчающее покрытие. Комплекс открыт для посещения в любое время. Заниматься там могут также пожилые люди и инвалиды.