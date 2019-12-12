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13:43, 12 декабря 2019 629

В Новомичуринске открыли новую спортплощадку

В Новомичуринске открыли новую спортплощадку

В Новомичуринске открыли новую спортплощадку. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Площадка стала 13-ой, которая открылась в рамках нацпроекта «Демография». В следующем году еще семь таких же площадок появятся в районах области.

На открытие приехал представитель регионального минспорта Виталий Масляев, который поздравил жителей района от лица главы министра физической культуры и спорта региона Владислава Фролова.

Площадка предназначена для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Там установили комплекс оборудования: гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки.

Для безопасности спортсменов уложили специальное смягчающее покрытие. Комплекс открыт для посещения в любое время. Заниматься там могут также пожилые люди и инвалиды.

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