В Рязани наградили лучших спортсменов и тренеров

В среду, 11 декабря, в банкет-холле «Victory-Hall» в Рязани наградили лучших спортсменов, тренеров, федераций по видам спорта по итогам 2019 года. Об этом сообщил региональный минздрав.

Памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» наградили начальника управления физической культуры и спорта Сергея Икрянников, тренера-преподавателя спортшколы «Юпитер» Сергея Косьяненко, старшего тренера спортшколы «Олимпиец» Евгения Жирихова.

Ценные подарки губернатора Рязанской области получили замдиректора по административно-хозяйственной части спортшколы «Антей» Андрей Бузилкин, директор спортшколы «Метеор» Дмитрий Медведев, замдиректора спортшколы «Олимпиец» Ольга Соловьева.

Знак губернатора получили специалист управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сасова Надежда Вилкова, директор «Академии единоборств» Виталий Шабанов, консультант отдела бухучета регионального министерства физкультуры и спорта Инна Васина, спортсменов Александру Кузнецову и Максима Павлова («Федерация танцевального спорта Рязанской области», танцевально-спортивный клуб «Грация»), инструктора по спорту школы «Олимпиец» Владимира Козлова, тренера-преподавателя спортшколы «Орион» Артема Кащеева.

Знаком «240 лет Рязанской губернии» наградили замдиректора школы «Золотые Купола» Михаила Максимова, тренера-преподавателя «Захаровской ДЮСШ» Владимира Андрианова.

Свидетельство о занесении на доску почета выдали спортсмену-инструктору «Центра спортивной подготовки» Евгению Луканцову. Почетную грамоту минспорта Рязанской области получил член президиума «Федерации волейбола» Александр Логунов.

Удостоверение и знаки мастера спорта России международного класса выдали Сергею Борискину (састер спорта России международного класса по джиу-джитсу МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»), Любови Анисичкиной (мастер спорта России международного класса по универсальному бою, «Детско-юношеская спортивная школа «Витязь»).

Удостоверение и знак мастера спорта России выдали также Даниилу Потапову (мастер спорта России по тхэквондо, МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»), Александру Симененко (мастер спорта России по самбо, РОО ОГО ВФСО «Динамо»).

Глава регионального минспорта Владислав Фролов поздравил спортсменов с успешным завершением года.

«"Уходящий 2019 год стал знаковым годом в сфере физической культуры и спорта. С января текущего года мы приступили к реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни в Рязанской области», который входит в нацпроект «Демография», ставит нам совершенно конкретные цели и предоставляет средства к их достижению», — отметил он.

Он добавил, что в этом году количество жителей Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 42,3% (в 2018 году 41,3%).

Победителей смотра-конкурса наградили в нескольких номинациях: «Лучшие спортсмены», «Лучшие тренеры», «Лучшие спортивные федерации по видам спорта».

Номинация «Лучшие спортсмены и тренеры Рязанской области по олимпийским видам спорта по итогам 2019 года»:

Олег Гусев (мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Евгений Луканцов (заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен- инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Андрей Канаев (мастер спорта России международного класса по тхэквондо, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Вероника Санина (мастер спорта России по стрельбе из лука, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен ГАУ РО «СШОР «ЦСК»); Роман Ерлинеков (мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Артем Кононюк (мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Михаил Бартошевич (мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», спортсмен ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»).

Награды по итогам областного смотра-конкурса среди тренеров по видам спорта, включенным в программу «Олимпийских игр», получили:

Владимир Тебенихин Владимирович (заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, старший тренер ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Наталья Тебенихина (заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, тренер ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Маргарита Тебенихина (тренер по гребле на байдарках и каноэ ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Владимир Клинов (тренер по гребле на байдарках и каноэ ГАУ РО «СШОР «Лидер»); Елена Иванова (заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, тренер ГАУ РО «СШОР «Лидер»); Шахобуддин Саидов (тренер по тхэквондо ГАУ РО СШОР «Академия единоборств»); Дмитрий Шилин (тренер по стрельбе из лука ГАУ РО «СШОР ЦСК»); Екатерина Маркова (тренер по стрельбе из лука ГАУ РО «СШОР ЦСК»); Максим Марков (тренер по стрельбе из лука ГАУ РО «СШОР ЦСК»).

Номинация «Лучшие спортсмены и тренеры Рязанской области по итогам 2019 года» по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр, включенным во Всероссийский реестр видов спорта Минспорта России:

Сергей Борискин (мастер спорта России международного класса по джиу-джитсу, спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Дмитрий Марченко (заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу, спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Евгений Мальцев Михайлович (мастер спорта России по джиу-джитсу, спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Роман Брагин (заслуженный мастер спорта России по универсальному бою спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Альбина Калина (кандидат в мастера спорта России по джиу-джитсу, спортсмен ГАУ РО «СШ «Евпатий Коловрат»).

По итогам областного смотра-конкурса среди тренеров по видам спорта, не включенным в программу «Олимпийских игр», включенным во Всероссийский реестр видов спорта Минспорта России награды получили:

Сергей Мальцев Алексеевич (тренер МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Михаил Левин (тренер МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»); Дмитрий Мастафанов (тренер Рязанской региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Рязанской области»); Дмитрий Князев (тренер ГАУ РО «СШ «Евпатий Коловрат»); Олег Бушменков (заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер России по самбо, тренер МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»).

По итогам областного смотра-конкурса среди спортсменов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Рязанской области награды получили:

Илья Липилин (кандидат в мастер спорта России по спорту лиц с поражением ОДА, спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Антей»); Мария Богачева (заслуженный мастер спорта России по спорту лиц с поражением ОДА, спортсменка ГАУ РО «СШОР «ЦСК»); Алексей Воронов (мастер спорта России международного класса по спортивной борьбе по спорту глухих, спортсмен МБУ ДО «СДЮСШОР «Антей»); Артем Воронков (мастер спорта России международного класса по спорту лиц с поражением ОДА по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен ГАУ РО «ЦСП», ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Надежда Семенова (мастер спорта России по спорту лиц с поражением ОДА, спортсменка ГАУ РО «СШОР «ЦСК»); Александр Спицин (мастер спорта России по спорту лиц с поражением ОДА по легкой атлетике, спортсмен МБУ ДО ДЮСШ «Орион»); Андрей Сачков (мастер спорта России по спорту лиц с поражением ОДА по легкой атлетике, спортсмен ГАУ РО «ЦСП», ГАУ РО «СШОР «ЦСК»); Александра Мокроусова (кандидат в мастера спорта России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спортсменка ГАУ РО «СШ «Старт»).

Среди тренеров по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта награды получили:

Галина Муравлева (тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ «Орион»); Николай Горшков (тренер-преподаватель МБУ ДО «СДЮСШОР «Антей»); Юлия Богачева Ивановна, тренер ГАУ РО «СШОР «ЦСК»; Петр Грошев (тренер-преподаватель МБУ ДО «СДЮСШОР «Антей»); Владимир Тебенихин (тренер ГАУ РО «ЦСП», ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»); Лиляна Станина Олеговна (тренер ГАУ РО «СШОР ЦСК»); Ирина Антонова (тренер ГАУ РО «СШ «Метеор»); Мария Серегина Егоровна (тренер ГАУ РО «СШ «Старт»); Артем Кащеев Александрович (тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ «Орион»).

Номинация «Лучшие областные федерации по олимпийским видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр»

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ» (Юрий Худоба); «Рязанская федерация тхэквондо» (Андрей Савичев); «Рязанская областная федерация дзюдо» (Чернышов Валерий Игнатович); «Рязанская федерация стрельбы из лука» (Александр Базиян); «Федерация тенниса Рязанской области» (Оксана Любимова); «Всероссийская федерация легкой атлетики» (Кирилл Сосунов.

По видам спорта не включенным в программу Олимпийских игр, включенным во Всероссийский реестр видов спорта Минспорта России, награды полчили

«Рязанская областная федерация джиу-джитсу» (Олег Быстров); «Федерация парашютного спорта» (Леонид Кретов); «Всероссийская федерация самбо» (Галина Трушина); «Спортивная Федерация «Универсальный бой» (Олег Дуканов); «Всероссийская федерация борьбы на поясах» (Сергей Афонин); «Рязанская областная федерация кикбоксинга"(Алексей Земсков).

По итогам областного смотра-конкурса среди областных федераций по игровым видам спорта награды получили

«Рязанский региональный футбольный союз» (Дмитрий Малахов); «Рязанская областная федерация баскетбола» (Александр Жукаев); «Федерация волейбола Рязанской области» (Александр Жукаев).

Областные федерации по видам спорта, включенным в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр:

«Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (Марина Кащеева); «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» (Валерий Сенин).

Помимо этого, на мероприятии вручили награды в специальных номинациях.

Их обладателями по итогам 2019 года стали: