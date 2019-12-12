Вице-чемпион вернулся на второе место в рязанской НХЛ. В матче 10 тура «Империя» потерпела второе поражение подряд и пропустила вперед «Восход СУ-2».
Касимовцы разгромили рязанское «Динамо» 8:2. Бело-голубые открыли счет в большинстве, однако благодаря хет-трику и трем передачам Эдуарда Султанаева.
«Империя» уступила «Светлому» со счетом 1:3. Победу строителям принес дубль Геннадия Калинина.
Лидер таблицы — рязанский «Автомобилист» — разгромил «Державу» — 7:1, Андрей Дойниченко оформил хет-трик.
На пятую строчку в турнирной таблице поднялась «Шкода-Рязань», разгромившая «Витязь» — 10:1. По две шайбы забросили Владимир Захаров и Игорь Михайлов.
«Сокол» со счетом 5:1 переиграл «ВДВ-Рязань», хет-трик сделал Владимир Комаров.
Лидер второй группы «Рельеф-Центр» со счетом 4:3 взял реванш у «Спасска» за единственное поражение в первом круге. Две шайбы у победителей забросил Александр Шилин.
На втором месте команда «Здоровье», выигравшая у «Лесного» 3:2. Лучшим хоккеистом у «Здоровья» признали голкипера Алексея Лобанова.
Хоккеисты «Чучкова» благодаря шайбам Александра Дорофеева и Сергея Агейкова обыграли со счетом 2:1 «Динамо М».
Команда «Дядьково» обыграла со счетом 5:1 команду «Администрации города Рязани». Две шайбы забросил Владимир Мантров. В еще одном матче 10 тура рыбновская команда разгромила «Ухолово» — 8:1.
В следующем туре «Динамо» сыграет с «Империей» и попытается сместить последнюю с третьего места.