ХК «Рязань» проиграл фарм-клубу казанского «Ак Барса». В понедельник, 16 декабря, «горожане» со счетом 2:5 уступили «Барсу».
Гости открыли счет уже на четвертой минуте, спустя еще две казанцы вели 2:0. В середине периода Максиму Горечишникову удалось сократить отставание.
Следующую шайбу зрители увидели спустя 42 минуты: «Барс» в большинстве забросил третью шайбу. Спустя 26 секунд Горечишников сделал дубль, однако в оставшееся время рязанцы пропустили еще дважды.
«Мы плохо начали игру и по настрою, и из-за удалений. Смогли перестроиться, начали создавать моменты, но все они — мимо ворот. Мы не имеем на это права, так как создаем не так много голевых моментов, чтобы бросать мимо. Радует, что ребята не сдались и попытались выправить ситуацию», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.
Следующий домашний матч ХК «Рязань» проведет в среду, 18 декабря, против «Торпедо-Горького». Начало в 19 часов.
Фото из