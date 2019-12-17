Рязанка стала победительницей XVII Кубка мира по боксу

Рязанка Абрамова Дарья стала победительницей XVII Кубка мира по боксу. Воспитанница СШОР «Лидер», Центра спортивной подготовки выступала в весовой категории 57 килограммов. Девушку тренирует Сергей Ребрик, сообщили в региональном минспорте.
Соревнования памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова прошли с 10 по 15 декабря в городах Ханты-Мансийск и Белоярск. В них участвовали 114 спортсменов из 23 стран: России, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Эквадора, Киргизии, Таджикистана, Беларуси, Латвии, Швеции, Украины, Италии, Афганистана, Финляндии, Венесуэлы, Туниса, Эстонии, Таиланда, Польши, Молдовы, Марокко, Анголы и Греции.
По итогам общекомандного зачета турнира главный Кубок завоевала команда России. Второе место у сборной Узбекистана, третье — у Киргизии.