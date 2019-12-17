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16:27, 17 декабря 2019 345

Рязанка стала победительницей XVII Кубка мира по боксу

Рязанка стала победительницей XVII Кубка мира по боксу

Рязанка Абрамова Дарья стала победительницей XVII Кубка мира по боксу. Воспитанница СШОР «Лидер», Центра спортивной подготовки выступала в весовой категории 57 килограммов. Девушку тренирует Сергей Ребрик, сообщили в региональном минспорте.

Соревнования памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова прошли с 10 по 15 декабря в городах Ханты-Мансийск и Белоярск. В них участвовали 114 спортсменов из 23 стран: России, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Эквадора, Киргизии, Таджикистана, Беларуси, Латвии, Швеции, Украины, Италии, Афганистана, Финляндии, Венесуэлы, Туниса, Эстонии, Таиланда, Польши, Молдовы, Марокко, Анголы и Греции.

По итогам общекомандного зачета турнира главный Кубок завоевала команда России. Второе место у сборной Узбекистана, третье — у Киргизии.

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