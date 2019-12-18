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21:53, 18 декабря 2019 216

Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе

Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе

Бронзовую медаль на первенстве России по пулевой стрельбе завоевал воронежец Андрей Сезин. Соревнования проходили в стрелковом комплексе «Динамо» в Казани.

«Андрей стрелял из пневматического пистолета с расстояния десять метров. В этом виде соревнований в квалификации участвовали 120 юных спортсменов. Наш стрелок стал третьим, уступив только Артему Иванову из Санкт-Петербурга, ставшему серебряным призером, и победителю первенства — москвичу Станиславу Рожкову», — рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.

Фото с сайта «Центра спортивной подготовки сборных команд» в Воронежской области

© RZN.info

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