Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе

Бронзовую медаль на первенстве России по пулевой стрельбе завоевал воронежец Андрей Сезин. Соревнования проходили в стрелковом комплексе «Динамо» в Казани.
«Андрей стрелял из пневматического пистолета с расстояния десять метров. В этом виде соревнований в квалификации участвовали 120 юных спортсменов. Наш стрелок стал третьим, уступив только Артему Иванову из Санкт-Петербурга, ставшему серебряным призером, и победителю первенства — москвичу Станиславу Рожкову», — рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.
Фото с сайта «Центра спортивной подготовки сборных команд» в Воронежской области