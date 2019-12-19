ХК «Рязань» проиграл шестой домашний матч подряд. В среду, 18 декабря, «горожане» уступили «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счетом 1:2.
Открыть счет во втором периоде удалось гостям. Рязанцы отыгрались в середине третьей двадцатиминутки после броска Максима Горечишникова. Час игрового времени завершился вничью, а в овертайме хозяева получили удаление и в меньшинстве пропустили вторую шайбу.
ХК «Рязань» опустился на 15 место в Конференции 1. Следующий матч ХК «Рязань» сыграет в воскресенье, 22 декабря, во ДС «Олимпийский» против «Ростова». Начало в 17 часов.