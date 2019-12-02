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19:50, 2 декабря 2019 114

Воронежский батутист завоевал «золото» чемпионата мира

Воронежский батутист завоевал «золото» чемпионата мира

Воронежский спортсмен Сергей Азарян завоевал золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в воскресенье, 1 декабря. Он вместе со сборной России выиграл общекомандный зачет турнира в Токио, пишет ТАСС.

Россияне заняли первое место, на втором оказалась сборная США, отставшая от триумфаторов турнира на один балл. Бронзовые медали завоевали китайцы, набравшие в сумме на пять очков меньше, чем сборная России.

Азарян внес вклад в выступление сборной, завоевав бронзовую медаль в синхронным прыжках с Михаилом Мельником из Тольятти.

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