Воронежский батутист завоевал «золото» чемпионата мира

Воронежский спортсмен Сергей Азарян завоевал золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в воскресенье, 1 декабря. Он вместе со сборной России выиграл общекомандный зачет турнира в Токио,
Россияне заняли первое место, на втором оказалась сборная США, отставшая от триумфаторов турнира на один балл. Бронзовые медали завоевали китайцы, набравшие в сумме на пять очков меньше, чем сборная России.
Азарян внес вклад в выступление сборной, завоевав бронзовую медаль в синхронным прыжках с Михаилом Мельником из Тольятти.