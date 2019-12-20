В Воронеже пройдет боксерский Кубок четырех сезонов

Кубок четырех сезонов по боксу пройдет в Event-Hall в воскресенье, 22 декабря. Воронежцы увидят бои как любительского, так и профессионального уровня. Начало любительской программы — с 16:00, профессиональные бои стартуют в 18:00.
В любительских боях примут участие воронежские и харьковские боксеры, а также олимпийская сборная Туниса. На профессиональном ринге лучшие бойцы Черноземья — Евгений Вазем, Пеле Садоян, Тимур Сакулин, Артем Брусов и Аюб Бозуркаев — встретятся с соперниками из Польши, Камеруна, Бразилии и Украины.