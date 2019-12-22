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16:18, 22 декабря 2019 538

Тренер рассказал о подготовке фигуристки Трусовой к Олимпиаде

Тренер рассказал о подготовке фигуристки Трусовой к Олимпиаде

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступления фигуристов в Турине после финала Гран-при. По его словам, занявшая третье место Александра Трусова уже готовится к Олимпиаде.

«Мы понимаем: цель — Олимпиада, и подготовка к ней идет уже сейчас. Чем раньше Саша начнет накатывать тот контент и те программы, которые она хочет показать там, тем легче ей будет в нужный момент», — приводит слова тренера сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Даниил Глейхенгауз пояснил, что уроженка Рязани запланировала в произвольной программе пять четверных прыжков, что «не под силу многим мужчинам».

«Саша пошла на тройной аксель в короткой программе. Мы его только недавно выучили, и пока стабильность исполнения оставляет желать лучшего. Это был такой риск-риск, но это же Саша! — рассказал он. — Отговорить Сашу от того, чтобы не прыгать что-то более сложное, невозможно».

У фигуристки в Турине не получился четверной сальхов, из-за чего она потеряла 10-12 баллов.

«Такое количество четверных — всегда риск. Одна ошибка и ты третий, один выезд и ты первый, — резюмировал Глейхенгауз. —  Но пока она взрослеет, прогрессирует, ей хочется это делать, и невозможно остановить человека в его стремлении развиваться».

Фото с сайта Федерации фигурного катания на коньках

© RZN.info

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