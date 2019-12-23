ХК «Рязань» проиграл дома по буллитам. В субботу, 23 декабря, «горожане» со счетом 0:1 уступили «Ростову».
В основное и дополнительное время команды не смогли забить друг другу, а в серии буллитов гости реализовали на одну попытку больше хозяев.
«Игра была равной, до первой ошибки. Территориально соперник, наверное, больше владел инициативой, но по голевым моментам мы были ближе к победе. В серии буллитов мастерство соперника было выше нашего, даже по статистике у нас за три игры нападающие забили ноль голов», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.
Следующий матч «горожане» проведут 23 декабря, во ДС «Олимпийский» против «Бурана» из Воронежа. Начало в 19 часов.