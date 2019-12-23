Рязанские регбисты сыграли с московским «Спартаком»

В субботу, 21 декабря, рязанские регбисты провели товарищеский матч с московским «Спартаком». Об этом сообщил
За Рязань выступали команда десантников и сборная области.
Регбийный матч представляет собой соревнование двух команд по 15 человек. На лицевой линии поля находятся Н-образные ворота, а за лицевыми линиями расположены зачетные зоны команд. Основная задача — забить гол, ударить выше перекладины или занести мяч в зачетную зону соперника.
Справка
Рязанский клуб регби основан в сентябре 2013 года под руководством Максима Мухина. Клуб становился серебряным призером ЦФО по регби-7, бронзовым призером кубка имени генерала Болдина, серебряным призером STUPINO SEVENS, участником всероссийских соревнований по регби-7 и Кубка WETT по пляжному регби, Кубка России по регби-7, Кубка Вооруженных сил России по регби-7.