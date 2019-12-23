Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 23 декабря 2019 395

Рязанские регбисты сыграли с московским «Спартаком»

Рязанские регбисты сыграли с московским «Спартаком»

В субботу, 21 декабря, рязанские регбисты провели товарищеский матч с московским «Спартаком». Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

За Рязань выступали команда десантников и сборная области.

Регбийный матч представляет собой соревнование двух команд по 15 человек. На лицевой линии поля находятся Н-образные ворота, а за лицевыми линиями расположены зачетные зоны команд. Основная задача — забить гол, ударить выше перекладины или занести мяч в зачетную зону соперника.

Справка

Рязанский клуб регби основан в сентябре 2013 года под руководством Максима Мухина. Клуб становился серебряным призером ЦФО по регби-7, бронзовым призером кубка имени генерала Болдина, серебряным призером STUPINO SEVENS, участником всероссийских соревнований по регби-7 и Кубка WETT по пляжному регби, Кубка России по регби-7, Кубка Вооруженных сил России по регби-7.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:08, 23 декабря 2019
Рязанские регбисты сыграли с московским «Спартаком»
16:18, 22 декабря 2019
Тренер рассказал о подготовке фигуристки Трусовой к Олимпиаде
12:36, 20 декабря 2019
В Воронеже пройдет боксерский Кубок четырех сезонов
10:51, 19 декабря 2019
ХК «Рязань» проиграл шестой домашний матч подряд
21:53, 18 декабря 2019
Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 530
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 173
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 17 905
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 199
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 3 705
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований