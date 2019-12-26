Драки, песни и мишкопад. ХК «Рязань» проиграл последний матч в году

ХК «Рязань» проиграл последний матч в году. В среду, 25 декабря, «горожане» уступили «Тамбову» со счетом 0:3.
Гости открыли счет уже на пятой минуте, а после продолжили владеть инициативой. Они смогли удвоить счет в начале третьего периода в большинстве. Последнюю шайбу хозяева пропустили в пустые ворота после потери на своей половине площадки.
Матч завершился акцией «Мишкопад», благодаря которой удалось собрать игрушки для детей из детдомов. Проводили болельщиков с последнего матча в году гимном «Новогодней столицы 2020», который исполнила автор песни.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко назвал технический уровень команды «самым слабым в лиге».
«Нельзя так начинать игру, мы не имеем на такое права. Из-за этого дальше начинаем искать ресурсы, но у нас не тот уровень технической подготовки. Объективно — наш технический уровень самый слабый в лиге. Мы можем преуспевать в других качествах, в командном духе, но не в технике. Хочется попросить у болельщиков прощения за то, что не выиграли ни одной домашней игры», — заключил тренер.
Следующий матч «горожане» проведут 9 января 2020 года в Санкт-Петербурге против «Динамо».