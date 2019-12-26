В Рязани наградили победителей Спартакиады среди граждан пожилого возраста

В четверг, 26 декабря, в Рязани наградили победителей Спартакиады по видам спорта среди граждан пожилого возраста. Ее проводили с 26 ноября по 10 декабря, сообщил
Замминистра физкультуры и спорта региона Павел Гамзин поздравил всех с завершением соревнований. Он отметил, что участники, не смотря на свои года, бодры духом, энергичны и являются примером для молодого поколения.
Рязанцы соревновались в шашках, шахматах, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета, бильярде, настольном теннисе. Участниками состязаний стали 45 человек — 19 женщин и 26 мужчин.
В результате лучшими среди мужчин стали:
- 1 место — Владимир Коровин;
- 2 место — Виктор Воробьев;
- 3 место — Иван Пятых.
Среди женщин:
- 1 место — Вия Воробьева;
- 2 место — Алевтина Буланова;
- 3 место — Валентина Шустова.
Специальным призом наградили самого опытного участника — Анну Петровскую.