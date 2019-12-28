Фигуристка Трусова заняла третье место на чемпионате России

Фигуристка Александра Трусова заняла третье место на чемпионате России. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает
Уроженка Рязани допустила несколько ошибок в произвольной программе, после которой расплакалась. 15-летняя спортсменка справилась с одним из пяти заявленных четверных прыжков, исполнив четверной тулуп в каскаде во второй половине программы.
В сумме Трусова набрала 226,34 балла, она поедет на чемпионат Европы и мира.
Победу второй раз подряд одержала Анна Щербакова (261,87 балла). Второе место — у Алена Косторной (247,59 балла). Все спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе.