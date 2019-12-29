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8:39, 29 декабря 2019 1312

Трусова расплакалась после выступления на чемпионате России

Трусова расплакалась после выступления на чемпионате России

Рязанская фигуристка Александра Трусова расплакалась после выступления на чемпионате России, в котором она заняла третье место. Спортсменка два раза упала при выполнении четверных прыжков.

Тренеры успокоили фигуристку, позже она объяснила свои эмоции. Трусова призналась, что «испытывала давление» из-за последнего номера в произвольной программе, передает ТАСС.

Она добавила, что была расстроена, потому что пошла на новые прыжки, которые выполняла на тренировке. В выступлении ей не удалось повторить элементы.

«Очень обидно, что не получилось в прокате, но сейчас расстройство прошло», — сказала спортсменка.

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