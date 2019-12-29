Рязанская фигуристка Александра Трусова расплакалась после выступления на чемпионате России, в котором она
Тренеры успокоили фигуристку, позже она объяснила свои эмоции. Трусова призналась, что «испытывала давление» из-за последнего номера в произвольной программе, передает
Она добавила, что была расстроена, потому что пошла на новые прыжки, которые выполняла на тренировке. В выступлении ей не удалось повторить элементы.
«Очень обидно, что не получилось в прокате, но сейчас расстройство прошло», — сказала спортсменка.