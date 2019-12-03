ХК «Рязань» прервал серию из поражений в первом матче нового тренера. В понедельник, 2 декабря, «горожане» выиграли в Новокузнецке у «Металлурга» со счетом 3:2.
Гости открыли счет уже на второй минуте благодаря перовой шайбе в сезоне Евгения Дубровина. В середине встречи рязанцы забросили еще дважды в течение трех минут. Отличились Владимир Карпов и Кирилл Градусов.
Спустя пять минут хозяева одну шайбу отыграли, а в начале заключительного периода сократили отставание до минимума, однако отыграться им так и не удалось.
«Если говорить военным языком, сегодня была „Битва под Сталинградом“, что-то в таком духе — 29 бросков блокировали. Выцарапали очки у серьезного по уровню соперника, ребята молодцы! Всем низкий поклон и болельщиков с победой», — прокомментировал свой первый матч главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.
Следующую игру «горожане» проведут в четверг, 5 декабря, в Усть-Каменогорске против «Торпедо».