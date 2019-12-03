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16:58, 3 декабря 2019 441

В Михайлове провели областной физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов

В Михайлове провели областной физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов

Во вторник, 3 декабря, а Михайлове провели областной физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов, посвященный всероссийскому Дню инвалидов.

Министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов отметил, что участники соревнований — это целеустремленные, сильные духом люди, которые ценят каждый момент своей жизни и являются примером стойкости и мужества, ведут активный образ жизни и на своем примере доказывают, что не смотря на трудности можно и нужно заниматься физкультурой и спортом и достигать определенных успехов не только на региональном, но и всероссийском и международном уровне.

На фестивале выступили более ста спортсменов из команд:

  • ГАУ РО «СШОР «ЦСК» (Рязань);
  • ГАУ РО «СШ «Метеор» (Михайлов);
  • ГАУ РО «СШ «Арена» (Шилово);
  • Скопинского района;
  • ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» (Михайлов);
  • ГАУ РО «СШ «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский).

Они соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика (метание набивного мяча), настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), бочча, дартс, броски по кольцу. Участники также смогли выполнить нормативы комплекса ГТО. В результате командные места распределились следующим образом:

  • 1 место — ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат»;
  • 2 место — ГАУ РО «СШ «Метеор»;
  • 3 место — Скопинский район.

Победители и призеры фестиваля получили грамоты, медали, ценные призы и кубки.

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