В Михайлове провели областной физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов

Во вторник, 3 декабря, а Михайлове провели областной физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов, посвященный всероссийскому Дню инвалидов.
Министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов отметил, что участники соревнований — это целеустремленные, сильные духом люди, которые ценят каждый момент своей жизни и являются примером стойкости и мужества, ведут активный образ жизни и на своем примере доказывают, что не смотря на трудности можно и нужно заниматься физкультурой и спортом и достигать определенных успехов не только на региональном, но и всероссийском и международном уровне.
На фестивале выступили более ста спортсменов из команд:
- ГАУ РО «СШОР «ЦСК» (Рязань);
- ГАУ РО «СШ «Метеор» (Михайлов);
- ГАУ РО «СШ «Арена» (Шилово);
- Скопинского района;
- ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» (Михайлов);
- ГАУ РО «СШ «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский).
Они соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика (метание набивного мяча), настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), бочча, дартс, броски по кольцу. Участники также смогли выполнить нормативы комплекса ГТО. В результате командные места распределились следующим образом:
- 1 место — ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат»;
- 2 место — ГАУ РО «СШ «Метеор»;
- 3 место — Скопинский район.
Победители и призеры фестиваля получили грамоты, медали, ценные призы и кубки.