Юных спортсменов пригласили на всероссийский турнир «Рязанский фестиваль JUDO»

В субботу, 7 декабря в рязанский «Академии единоборств» пройдет II всероссийский турнир «Рязанский фестиваль JUDO». Его участниками станут юноши 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. Они будут соревноваться десяти весовых категориях для каждого возраста.
Свое участие уже подтвердила сборная команда Венгрии.
«Данные соревнования несут большую значимость для развития дзюдо на территории Рязанского края и, несомненно, имеют большое будущее! Отметим, что дзюдо является базовым видом спорта в Рязанской области», — анонсировали организаторы.
Начало соревнований в 11:00 часов, вход свободный.