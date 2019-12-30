Рязанцев пригласили на костюмированный «Новогодний слалом», который пройдет 4 января в спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский». Начало спуска в 12:00.
Зарегистрировать желающие смогут с 11:30 до 12:00. Для участников в костюмах спуск будет бесплатным.
Кроме того, обладатели самых оригинальных образов получат призы.
Для всех посетителей с 13:00 до 14:00 пройдет «Загадочный час» с тайными номинациями.
Получить более подробную информацию на сайте регионального минспорта.
Программа мероприятия:
- с 11:30 до 12:00 — регистрация участников конкурса;
- 12:00 — открытие физкультурно-оздоровительного мероприятия «Новогодний слалом»;
- с 12:05 до 12:15 — съезд лыжников с флагом Российской Федерации;
- с 12:15 до 12:45 — костюмированные съезды участников конкурса;
- с 12:45 до 13:00 — выступления, творческие номера;
- с 13:00 до 13:10 — награждение участников костюмированного спуска;
- 13:10 — старт конкурса «неожиданных» номинаций «Загадочный час»;
- с 13:50 до 14:00 — награждение номинантов конкурса «Загадочный час».