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16:41, 30 декабря 2019 655

Рязанцев пригласили на костюмированный «Новогодний слалом»

Рязанцев пригласили на костюмированный «Новогодний слалом»

Рязанцев пригласили на костюмированный «Новогодний слалом», который пройдет 4 января в спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский». Начало спуска в 12:00.

Зарегистрировать желающие смогут с 11:30 до 12:00. Для участников в костюмах спуск будет бесплатным.

Кроме того, обладатели самых оригинальных образов получат призы.

Для всех посетителей с 13:00 до 14:00 пройдет «Загадочный час» с тайными номинациями.

Получить более подробную информацию на сайте регионального минспорта.

Программа мероприятия:

  • с 11:30 до 12:00 — регистрация участников конкурса;
  • 12:00 — открытие физкультурно-оздоровительного мероприятия «Новогодний слалом»;
  • с 12:05 до 12:15 — съезд лыжников с флагом Российской Федерации;
  • с 12:15 до 12:45 — костюмированные съезды участников конкурса;
  • с 12:45 до 13:00 — выступления, творческие номера;
  • с 13:00 до 13:10 — награждение участников костюмированного спуска;
  • 13:10 — старт конкурса «неожиданных» номинаций «Загадочный час»;
  • с 13:50 до 14:00 — награждение номинантов конкурса «Загадочный час».

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