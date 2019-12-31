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11:37, 31 декабря 2019 889

Рязанцев пригласили на ночную лыжную гонку

Рязанцев пригласили на ночную лыжную гонку

4 января в биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью пройдет ночная лыжная гонка. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Там отметили, что старт гонки будет парным. По два человека с разницей в 30 секунд побегут женщины, затем мужчины. Стиль свободный.

Мужчины пробегут 4 км (четыре круга по километру), женщины — 2 км (два круга по километру).

Тайминг мероприятия:

  • 18:00 — начало работы мандатной комиссии;
  • 19:30-20:00 — выдача стартовых номеров;
  • 20:00 — открытие мероприятия «Ночная лыжная гонка»;
  • 20:20 — старт соревнований;
  • 21:30 — 21:50 — церемония награждения.

Заявки на участие можно присылать на адрес электронной почты az.sportclub@mail.ru.

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