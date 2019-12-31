Рязанцев пригласили на ночную лыжную гонку

4 января в биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью пройдет ночная лыжная гонка. Об этом сообщили в региональном минспорте.
Там отметили, что старт гонки будет парным. По два человека с разницей в 30 секунд побегут женщины, затем мужчины. Стиль свободный.
Мужчины пробегут 4 км (четыре круга по километру), женщины — 2 км (два круга по километру).
Тайминг мероприятия:
- 18:00 — начало работы мандатной комиссии;
- 19:30-20:00 — выдача стартовых номеров;
- 20:00 — открытие мероприятия «Ночная лыжная гонка»;
- 20:20 — старт соревнований;
- 21:30 — 21:50 — церемония награждения.
Заявки на участие можно присылать на адрес электронной почты