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12:41, 4 декабря 2019 301

В Рязани стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе

В Рязани стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе

В рязанской «Академии единоборств» стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе. Его участниками стали более 120 спортсменов из девяти регионов: Владимирская, Воронежская, Калужская, Московская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Спортсмены соревнуются в десяти весовых категориях.

Рязанскую область представляют 15 воспитанников «Академии единоборств», спортшкол «Антей», «Метеор» и «Олимпиец».

Победители и призеры получат путевку на Чемпионат России, который пройдет в Новосибирске.

Соревнования продлятся до 5 декабря.

© RZN.info

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