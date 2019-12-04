В Рязани стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе

В рязанской «Академии единоборств» стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе. Его участниками стали более 120 спортсменов из девяти регионов: Владимирская, Воронежская, Калужская, Московская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Спортсмены соревнуются в десяти весовых категориях.
Рязанскую область представляют 15 воспитанников «Академии единоборств», спортшкол «Антей», «Метеор» и «Олимпиец».
Победители и призеры получат путевку на Чемпионат России, который пройдет в Новосибирске.
Соревнования продлятся до 5 декабря.