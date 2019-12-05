«Автомобилист» вернулся на первое место в рязанской НХЛ по итогам первого круга. В девятом туре «Империя» уступила «Шкоде-Рязань» и опустилась на второе место.
«Империя» быстро повела в счете, но затем пропустила три безответные шайбы. «Автомобилист» воспользовался осечкой лидера и разгромил «Динамо» со счетом 7:1. Три шайбы забросил Владимир Вахтин.
«Восход СУ-2» обыграл в Сасове «Светлый» со счетом 3:2. Строители смогли сократить отставание до минимума после счета 3:0, но отыграться не успели.
Рязанский «Сокол» благодаря хет-трику капитана Эдуарда Маркова обыграл аутсайдера «Витязь» — 4:1.
Во второй группе восьмую подряд победу одержал «Рельеф — Центр». На этот раз хоккеисты канцелярской фирмы разгромили «Лесной» — 7:1. Хет-трик сделал Сергей Прудников, по две шайбы забросили Александр Ковров и Руслан Муртазин.
«Здоровье» установило рекорд сезона, выиграв со счетом 12:0 у аутсайдера из Ухолова. Константин Михайлик набрал пять очков (гол + четыре передачи).
Чучковская команда в поединке с «Дядьково» добилась ничейного результата — 2:2. У дядьковцев обе шайбы забросил Сергей Чирков.
Хоккеисты Спасска в заключительном матче первого круга сыграли 4:4 с «Динамо М». Две шайбы у Спасска забросил Андрей Андреев.
«Администрация города Рязани» уступила «Рыбному» — 2:8. Покер оформил Сергей Голяшов.
Напомним, победитель турнира второй группы переходит в первую, а финалист плей-офф играет переходный матч с коллективом, финишировавшим на 9-м месте в первой группе.