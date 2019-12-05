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10:10, 5 декабря 2019 541

На Рязанском приборном заводе определили сильнейшие стритбольные команды

На Рязанском приборном заводе определили сильнейшие стритбольные команды

В первенстве Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») по стритболу участвовали восемь команд. Победителей и призеров соревнований наградили дипломами и денежными премиями.

Сначала состязания проходили в группах, затем команды, занявшие первые и вторые места, боролись за выход в финал.

В результате «золото» и «серебро» завоевали две команды цеха по сборке комплексов, «бронзу» получили представители сборочно- монтажного цеха.

«В этом сезоне в турнире принимали участие и опытные команды, и новички. Массовость состязаний показала, что работникам завода интересен стритбол, этот вид спорта у нас развивается и постепенно выходит на новый уровень, — рассказал главный судья первенства, мастер участка Артем Иванцов. — Атмосфера соревнований была заряжена позитивной энергией, игроки получили новую практику и много положительных эмоций».

Стритбол — разновидность баскетбола, так называемый «уличный» вариант, где в составе команды на площадку выходят три игрока и один — запасной. Зона игры составляет половину баскетбольного поля. Этот вид спорта впервые включили в программу летних Олимпийских игр 2020 года.

Фото пресс-службы Рязанского приборного завода

© RZN.info

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