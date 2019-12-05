«Рыбное» сыграло со счетом 6:6 с «МБ Рязань» в рязанской НХЛ «18+

«Рыбное» сыграло со счетом 6:6 с «МБ Рязань» в рязанской Ночной Хоккейной Лиге «18+". Матч пятого тура между командами завершился результативной ничьей.
Команды поочередно выходили вперед в первых двух периодах, а в заключительной двадцатиминутке хоккеисты забросили шесть шайб на двоих. У рыбновцев хет-триком отметился Михаил Симонов.
В списке лидеров на одного стало меньше: «Сасово» потерпело первое поражение в сезоне от «Техкомплекта» со счетом 1:9. Кроме того, сасовцы впервые в турнире пропустили.
Сухая серия вратаря Дениса Уляшина продлилась 252 минуты и 36 секунд.
У победителей забросил две шайбы и отдал две передачи Андрей Баранов.
Десантники благодаря хет-трику Ивана Шамшеева разгромили аутсайдера «Сталькомплект» — 7:1. При этом ничейный счет 1:1 держался в матче до 25 минуты. «Поляны» обыграли «Торпедо» со счетом 2:1 и поднялись на четвертое место в таблице. В следующем туре сасовцы сыграют с еще одним лидером турнира — «РГВВДКУ».