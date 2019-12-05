Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:18, 5 декабря 2019 460

«Рыбное» сыграло со счетом 6:6 с «МБ Рязань» в рязанской НХЛ «18+

«Рыбное» сыграло со счетом 6:6 с «МБ Рязань» в рязанской НХЛ «18+

«Рыбное» сыграло со счетом 6:6 с «МБ Рязань» в рязанской Ночной Хоккейной Лиге «18+". Матч пятого тура между командами завершился результативной ничьей.

Команды поочередно выходили вперед в первых двух периодах, а в заключительной двадцатиминутке хоккеисты забросили шесть шайб на двоих. У рыбновцев хет-триком отметился Михаил Симонов.

В списке лидеров на одного стало меньше: «Сасово» потерпело первое поражение в сезоне от «Техкомплекта» со счетом 1:9. Кроме того, сасовцы впервые в турнире пропустили.

Сухая серия вратаря Дениса Уляшина продлилась 252 минуты и 36 секунд.

У победителей забросил две шайбы и отдал две передачи Андрей Баранов.

Десантники благодаря хет-трику Ивана Шамшеева разгромили аутсайдера «Сталькомплект» — 7:1. При этом ничейный счет 1:1 держался в матче до 25 минуты. «Поляны» обыграли «Торпедо» со счетом 2:1 и поднялись на четвертое место в таблице. В следующем туре сасовцы сыграют с еще одним лидером турнира — «РГВВДКУ».

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:51, 5 декабря 2019
В Ухолове открыли спортплощадку
14:18, 5 декабря 2019
«Рыбное» сыграло со счетом 6:6 с «МБ Рязань» в рязанской НХЛ «18+
10:40, 5 декабря 2019
«Автомобилист» вернулся на первое место в рязанской НХЛ
10:10, 5 декабря 2019
На Рязанском приборном заводе определили сильнейшие стритбольные команды
12:41, 4 декабря 2019
В Рязани стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 484
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
11:35, 2 декабря 2019 3 020
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 849
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
14:53, 3 декабря 2019 1 366
В Рязани откроют 36 катков 1
9:22, 24 ноября 2019 2 316
На Муромском шоссе перевернулась машина
Все новости