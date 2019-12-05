В Ухолове открыли спортплощадку

В четверг, 5 декабря, в рабочем поселке Ухолово открыли спортплощадку. При этом присутствовали представитель рязанского минспорта Игорь Хавронин, местные чиновники и жители.
На спортивной площадке установили гимнастические скамьи, уличные тренажеры, перекладины, велотренажеры и шведские стенки. На этом оборудовании могут заниматься инвалиды.
Для безопасности на площадке положили смягчающее покрытие.
Отмечается, что спортплощадку сделали в рамках проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области». В этом году в регионе должны сдать 13 площадок, еще две пока не открыли.
Фото рязанского минспорта