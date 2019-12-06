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14:45, 6 декабря 2019 361

ХК «Рязань» обыграл «Торпедо» в Казахстане

ХК «Рязань» обыграл «Торпедо» в Казахстане

ХК «Рязань» обыграл «Торпедо». В четверг, 5 декабря, «горожане» со счетом 3:1 выиграли в Усть-Каменогорске.

Гости забросили шайбу на седьмой минуте, однако уже спустя две минуты «Торпедо» сравняло счет.

В начале второй двадцатиминутки рязанцы убежали в контратаку и Георгий Сергеенко вывел команду вперед. Третья шайба оказалась уже в пустых воротах хозяев, дубль оформил Вячеслав Муштаев.

«Командная победа с первой до последней секунды. Немного омрачил гол, знали о том, что Евгений Рымарев может так сыграть, но пропустили. В целом, до последней минуты не упустили игру, сыграли надежно во всех линиях», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.

«Горожане» набрали 26 очков и расположилось на 15 месте в Конференции 1.

В субботу, 7 декабря, рязанцы сыграют с «Номадом».

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