Рязанская фигуристка Трусова вновь показала номер под песню Sia

На показательных выступлениях на этапе Гран-при в Италии рязанская фигуристка Александра Трусова вновь исполнила номер под песню Sia. Видео опубликовал «Первый канал» в воскресенье, 8 декабря.
Напомним, фигуристка
В короткой программе Трусова
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На показательных выступлениях на этапе Гран-при в Италии рязанская фигуристка Александра Трусова вновь исполнила номер под песню Sia. Видео опубликовал «Первый канал» в воскресенье, 8 декабря.
Напомним, фигуристка
В короткой программе Трусова
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