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19:12, 8 декабря 2019 609

Рязанская фигуристка Трусова вновь показала номер под песню Sia

Рязанская фигуристка Трусова вновь показала номер под песню Sia

На показательных выступлениях на этапе Гран-при в Италии рязанская фигуристка Александра Трусова вновь исполнила номер под песню Sia. Видео опубликовал «Первый канал» в воскресенье, 8 декабря.

Напомним, фигуристка стала третьей в финале Гран-при в Италии. Победу с мировым рекордом одержала россиянка Алена Косторная. Анна Щербакова стала второй.

В короткой программе Трусова упала с тройного акселя.

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