Трусова заняла третье место в финале Гран-при

Рязанская фигуристка Александра Трусова стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в Италии. Произвольную программу спортсменка представила в субботу, 7 декабря.
Победу с мировым рекордом одержала россиянка Алена Косторная. Анна Щербакова стала второй, сообщает
В произвольной программе Трусова первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип.
В произвольной фигуристка исполнила четверной флип, ошиблась на четверном сальхове, затем прыгнула четверной лутц, четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер, упала с четверного тулупа, сделала каскады двойной аксель — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп.
Ранее она стала первой женщиной в истории, исполнившей четверной лутц и тулуп.
Напомним, в короткой программе спортсменка