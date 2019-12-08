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8:45, 8 декабря 2019 484

Трусова заняла третье место в финале Гран-при

Трусова заняла третье место в финале Гран-при

Рязанская фигуристка Александра Трусова стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в Италии. Произвольную программу спортсменка представила в субботу, 7 декабря.

Победу с мировым рекордом одержала россиянка Алена Косторная. Анна Щербакова стала второй, сообщает Sports.ru.

В произвольной программе Трусова первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип.

В произвольной фигуристка исполнила четверной флип, ошиблась на четверном сальхове, затем прыгнула четверной лутц, четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер, упала с четверного тулупа, сделала каскады двойной аксель — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп.

Ранее она стала первой женщиной в истории, исполнившей четверной лутц и тулуп.

Напомним, в короткой программе спортсменка упала с тройного акселя.

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