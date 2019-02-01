ХК «Рязань» прервал серию без побед в матче против «Сарыарки». В четверг, 31 января, «горожане» по буллитам обыграли карагандинскую команду — 3:2.
Хозяева открыли счет в середине первого периода усилиями Дмитрия Воробьева, который реализовал выход один на один.
Следующую шайбу зрители увидели уже в заключительном периоде. Уже на 40-й секунде двадцатиминутки в меньшинстве Артем Прохоров удвоил счет. Однако гости отыграли одну шайбу уже через 36 секунд, реализовав большинство.
Еще одну шайбу карагандинцы забросили также в игре пять на четыре.
После трех шайб за четыре минуты команды перестали реализовывать свои моменты и поединок продолжился в овертайме, где также заброшенных шайб зрители не увидели.
В серии буллитов рязанцы реализовали все три попытки, а вратарь Петр Кочетков отразил все броски соперников.
Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков после матча похвалил соперника.
«Нам пришлось тяжело. Соперник хорошо двигался. Мы об этом знали, где-то больше внимания уделили обороне, контратакам. Два момента забили, но, к сожалению, дважды пропустили в меньшинстве. Рад, что в этот момент не опустили руки, не бросили играть. На буллитах удачно сыграл вратарь и те ребята, что исполняли броски», — заявил Десятков.
ХК «Рязань» набрал 59 очков и сохранил 12-е место в таблице.
4 февраля «горожане» в Нефтекамске сыграют с «Торосом».
Фото ХК «Рязань»