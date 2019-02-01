«Рязань-ВДВ» сохранила десять игроков из чемпионского состава и подписала игрока сборной Сербии

«Рязань-ВДВ» сохранила 10 игроков из чемпионского состава и подписала игрока сборной Сербии. Презентация новичков и пресс-конференция с директором клуба Светланой Подоль и главным тренером Констанином Климашиным прошла в четверг, 31 января.
Подоль рассказала, что из чемпионского состава удалось сохранить вратаря Марию Жаманакову, защитниц Оксану Еремееву, Надежду Колтакову, Анастасию Фетисову, полузащитниц Анну Синютину, Асю Туриеву, Наталью Осипову, Любовь Кипяткову и нападающих Кристину Чичкалу и Елизавету Лазареву. Представили четырех новичков: вратаря Маргариту Широкову (ФК Енисей), защитницу Кристину Машкову («БИИК»), полузащитницу Екатерину Завадкину (ФК Енисей) и флангового защитника сборной Сербии Александру Лазаревич. Также контракт заключили с 14-летней воспитанницей Виолеттой Исайкиной, которая станет третьим вратарем.
В межсезонье команду покинули вратарь Екатерина Самсон, защитницы Анна Беломытцева («Локомотив»), Кристине Алексанян («Жилстрой-1»), Екатерина Дмитренко (ФК Енисей), полузащитницы Ольга Басанская («Жилстрой-1»), Валерия Алешичева (ФК Енисей), Наталья Кузьмина, Елена Морозова и форвард Елена Данилова.
Климашин отметил, что две последние до сих пор не нашли клуб и имеют действующее предложение от «Рязани-ВДВ».
В текущем сезоне чемпионат России по футболу пройдет в три круга. По словам Светланы Подоль, увеличение количества матчей за сезон станет дополнительной нагрузкой на бюджет команды. Старт сезона намечен на 14 апреля. До этого региональный минспорт должен озвучить команде задачу на сезон.
Напомним, в прошедшем сезоне «Рязань-ВДВ»