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17:49, 10 февраля 2019 380

ХК «Рязань» проиграл аутсайдеру ВХЛ. Видео

ХК «Рязань» проиграл аутсайдеру ВХЛ. Видео

В субботу, 9 февраля, «горожане» уступили на выезде «Ижстали» со счетом 1:2. Хозяева открыли счет на 16-й минуте первого периода. Во второй двадцатиминутке ижевчане счет удвоили.

При счете 2:0 рязанцы попали в штангу, а за шесть минут до сирены Владимир Карпов одну шайбу отыграл. Однако больше заброшенных шайб зрители не увидели.

И.о. главного тренера ХК «Рязань Андрей Ершов посетовал на реализацию после матча. «Много создали моментов — хороших моментов, голевых моментов — но реализация у нас в последнее время хромает. Да, забили в конце один гол, но одного гола нам не хватает для победы. Будем работать», — заявил Ершов.

ХК «Рязань» остался на 14-м месте.

10 февраля «горожане» сыграют в Перми против «Молота-Прикамье».

Фото ХК ИЖСТАЛЬ

© RZN.info

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