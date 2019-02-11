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11:09, 11 февраля 2019 1675

ХК «Рязань» прервал серию без побед в Перми. Фото

ХК «Рязань» прервал серию без побед в Перми. Фото

ХК «Рязань» прервал серию без побед в Перми. В воскресенье, 10 февраля, «горожане» со счетом 3:1 обыграли «Молот-Прикамье».

Гости открыли счет уже на четвертой минуте, когда Андрей Луговой реализовал с партнером выход «два в одного». За три минуты до конца двадцатиминутки Александр Репьях сделал счет 0:2, сыграв на добивании.

Во втором периоде хозяева одну шайбу отыграли, однако вновь восстановил разницу Иван Иванов, который отличился в 20-й раз в сезоне.

«Хотелось бы поздравить болельщиков и ребят с победой. Она нам была нужна сегодня, чтобы ребята почувствовали свою игру и вкус успеха. Играли на максимальный результат», — подчеркнул и.о. главного тренера ХК «Рязань» Андрей Ершов.

«Горожане» набрали 61 очко и вышли на 13-е место в таблице. 18 февраля они сыграют с «Барсом» во ДС «Олимпийский».

Фото ХК «Молот-Прикамье»

© RZN.info

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