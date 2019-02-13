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16:35, 13 февраля 2019 1587

В рязанской НХЛ определилась первая пара плей-офф. Обзор тура

В рязанской НХЛ определилась первая пара плей-офф. Обзор тура

В рязанской НХЛ определилась первая пара плей-офф. Об этом сообщили организаторы.

Лидер первой группы — касимовский «Восход СУ-2» разгромил «Державу» со счетом 8:0, лучший бомбардир турнира Эдуард Султанаев забросил две шайбы и отдал три передачи.

Идущий следом в таблице «Автоимпорт» разгромил «Энергию» — 6:0. По две шайбы забросили Владимир Вахтин и Сергей Баранов.

«Империя» и «Динамо» выдали самый результативный матч тура — 9:3.

Четыре шайбы в матче забросил Валерий Сорокин, которому до вступления в «Клуб Сергея Макарова» осталось два гола.

В матче со «Светлым» хет-трик Владимира Захарова принес ничью «Шкоде» — 3:3. Команды встретятся в одном из четвертьфиналов турнира.

В матче аутсайдеров «Сокол» обыграл «Здоровье» — 4:1, проигрывая по ходу матча.

Победа помогла команде обеспечить место в плей-офф.

Победу во второй группе регулярного чемпионата одержал «Витязь», который в туре переиграл команду «Администрации Рязани» — 4:3.

«Дядьково» вышло на второе место. Команда трижды проигрывала рыбновцам, но смогла победить со счетом 5:3.

«ВДВ-Рязань» разгромила ухоловскую команду — 6:0. «Лесной» уступил «Мещере» 2:6 и потерял все шансы на плей-офф.

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