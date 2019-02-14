Третья команда рязанской НХЛ 18+ обеспечила себе место в плей-офф. Об этом сообщили организаторы.
В 11 туре «Рыбное — Триумф» разгромило «МБ Рязань» со счетом 1:13 и за четыре тура до финиша регулярного чемпионата гарантировала место в следующей стадии турнира. Четыре шайбы в составе победителей забросил Андрей Михеев.
Лидер таблицы «РВВДКУ» с сухим счетом обыграл «Поляны» — 0:9, Владислав Яковлев набрал пять очков (четыре шайбы и передача).
«Автоимпорт» выиграл у аутсайдера «Сталькомплекта» со счетом 6:1. Лучший снайпер турнира Андрей Баранов набрал свое 31-е очко в сезоне.
На оставшуюся путевку в плей-офф претендуют три команды.