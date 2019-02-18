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16:12, 18 февраля 2019 276

«Зубры» обыграли ставропольское «Динамо»

«Зубры» обыграли ставропольское «Динамо»

«Зубры» обыграли ставропольское «Динамо». В воскресенье, 17 февраля, БК «Рязань» победил со счетом 89:70.

Первый период завершился с преимуществом хозяев в 24 очка. Во второй четверти рязанцы продолжили атаковать и увеличили разрыв — 47:13.

После большого перерыва «динамовцы» завладели преимуществом и выиграли десятиминутку — 11:22.

В последней четверти «зубры» сравняли игру и довели матч до уверенной победы.

БК «Рязань» одержал 15-ю победу в сезоне и остался на седьмом месте.

В понедельник, 18 февраля, БК «Рязань» и «Динамо» сыграют ответный матч в ДДТ. Начало в 19:00.

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