Финишная прямая. Сотрудники «Автоимпорта» соревновались в дартсе, шашках и лыжных гонках

Ежегодная спартакиада среди сотрудников ГК «Автоимпорт» приближается к завершению. На сегодняшний день соревнования прошли уже по 12 из 15 видам спорта.
После того, как спортсмены выступят во всех состязаниях, лучшие команды и болельщики отправятся в поощрительную спортивно-оздоровительную поездку в Турцию.
В 2019 году в рамках спартакиады прошели турниры по дартсу, шашкам и шахматам, а также лыжные гонки.
Лучшим в дартсе оказался Роман Боровков из команды «Московский», а в общем зачете победителями стали участники команды «Аркада».
В шашках лучше всего себя проявили представители команды «Аркада», а в шахматах — сотрудники администрации.
Участниками лыжной гонки на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» стали 16 женщин и 24 мужчины. Они прошли дистанции в полтора и три километра.
Победили в соревнованиях Елена Зыкина из команды «Магнито» и Илья Стасурик из команды «Администрация». В общекомандном зачете бронзовыми призерами стали представители команды «Есенин», серебряными — команда «Смарт», золотыми — участники команды «Администрация».